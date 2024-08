Questa sera alle ore 21:30 a Pietradefusi (AV) in piazza Guglielmo Marconi ci sarà il concerto gratuito de “I Nomadi”.

Pertanto, l’Amministrazione comunale comunica le modalità sulla circolazione stradale: “Il Comune avverte che dalle ore 12:00 è vietata la sosta in Via Potenza, Piazza Marconi, Corso Vittorio Emanuele II (già Via Grottone) e dalle ore 14:00 la circolazione nelle stesse strade”.