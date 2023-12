Con Luca Abete, un Natale a sostegno della Fondazione Fibrosi Cistica

Il Natale di Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, è a sostegno della ricerca scientifica per trovare una cura per tutte le persone con fibrosi cistica, una malattia che colpisce molti organi, primi fra tutti i polmoni, con impossibilità respiratoria e ancora oggi non esiste una cura risolutiva.

Il Natale è un momento festivo, in cui la generosità abbraccia la ricerca e lo dimostra Luca Abete con i panettoni solidali di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, invitando tutti ad esserci in maniera concreta accanto a chi si prodiga per trovare una cura a questa malattia.

“Quello che conta è esserci – afferma Luca Abete – Diamo respiro alla ricerca, anche per questo Natale, insieme possiamo fare la differenza per trovare una cura per tutti”.