“Coi botti non si scherza. Attenzione anche alle lucine in casa”. Natale, i consigli della Comandante D’Agostino

I Vigili del Fuoco sono in prima linea, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. In occasione della celebrazione di Santa Barbara, patrona del Corpo, la Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, Arch. Maria Angelina D’Agostino, ha lanciato un appello alla popolazione irpina in merito all’utilizzo dei fuochi d’artificio, che sono frequentemente impiegati durante le festività natalizie e di Capodanno.

“Prima di tutto vanno rispettate le regole, perché con questi prodotti non si scherza”, ha dichiarato la Comandante dei caschi rossi. “Ad esempio, quando si usano fuochi di una certa potenza, è necessario chiedere il parere della Questura e dell’apposita Commissione che si riunisce in Prefettura. Anche per i prodotti con calibri minori vanno rispettate le giuste distanze di sicurezza, perché l’uso improprio dei botti può provocare infortuni, anche gravi”. La Comandante D’Agostino ha poi raccomandato attenzione anche in casa per quanto riguarda gli addobbi natalizi: “Comprare sempre luci a norma, staccare le ciabatte quando non si è in casa e non lasciare le luminarie accese per lungo tempo, perché potrebbero verificarsi cortocircuiti e incendi”, ha concluso.