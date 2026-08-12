Comunità Montana Valle Ufita, sblocco dei pagamenti di mensilità arretrate per i lavoratori

Si è tenuta oggi pomeriggio in Prefettura una riunione sulle criticità dei 178 lavoratori della Comunità Montana Valle Ufita, con la partecipazione dei rappresentanti della Regione Campania, dei segretari provinciali di CGIL, CISL e UIL, delle organizzazioni sindacali di categoria e del Presidente della Comunità Montana, collegato da remoto.

Nel corso dell’incontro è emerso che grazie ad un primo stanziamento della Regione, è stato possibile procedere nell’immediatezza al pagamento delle mensilità di marzo e aprile e a un’anticipazione sul mese di maggio, recuperando circa due mesi e mezzo di arretrati.

Per garantire prospettive più sicure e stabili ai lavoratori, si è condivisa l’esigenza di accelerare progettazione e rendicontazione.

Già a settembre, con la presentazione delle progettualità 2025-2026, si apriranno nuove prospettive sul fronte dei finanziamenti regionali. Previsti ulteriori incontri. La Prefettura continuerà a monitorare il percorso e a favorire il raccordo tra tutti i soggetti interessati.