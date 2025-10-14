Comune, il prefetto Perrotta: inizio a vedere luce in fondo al tunnel

AVELLINO- “Inizio a vedere una luce in fondo al tunnel”. A pochi giorni dal terzo mese alla guida del Comune di Avellino è decisamente più ottimistica la prospettiva del prefetto Giuliana Perrotta, che nel pomeriggio ha convocato la stampa a Palazzo di Città per un primo bilancio della gestione commissariale ad Avellino. Al suo fianco c’è il subcommissario Iannuzzi, che ha curato molto la parte relativa ai conti. Nella sala delle conferenze ci sono pure i dirigenti del Comune. “In tre mesi abbiamo fatto molte cose – ha spiegato il prefetto Perrotta – inizio a vedere una luce in fondo al tunnel. Mentre prima evidenziavo quanto fosse difficile recuperare il disavanzo. Abbiamo definito una serie di direttrici. A partire dalla riduzione della spesa. Mi riferisco alla centralizzazione degli appalti, all’Avvocatura comunale ed altre iniziative. Abbiamo operato una serie di revisioni della partecipazioni societarie del Comune di Avellino. A partire dalla Fondazione Cultura, al Cirpu e al Consorzio di valorizzazione del vino. Sul Teatro abbiamo revocato la nomina del direttore artistico e la stagione teatrale che era stata ventilata. Abbiamo un riscontro importante anche sul capitolo dei debiti fuori bilancio, uno dei quali siamo riusciti a eliminarlo”. Ma il prefetto Perrotta ha voluto ribadire una cosa. Il lavoro a Palazzo di Città non sarà solo nel segno dell’austerity. “Spesso è stato inteso solo profilo economico della spesa accanto a questi provvedimenti anche una serie di progettazioni. La spending rewiew non ha intaccato il settore degli investimenti. Domani ne parleremo all’Eliseo. Anche lì un ennesimo investimento, stavolta ben utilizzato e non lasciato all incuria come è avvenuto”. Anche per Piazza Kennedy un investimento per individuare attività che si possano occupare della casa di vetro e lavorare ad una maggiore tutela del Parco”. Altro fronte aperto è quello delle alienazioni dei beni patrimoniali. Qui il prefetto Perrotta ammette: “Ancora nessun risultato importante. Stiamo stipulando una accordo con l’Agenzia delle Entrate per una stima più o meno oggettiva sullo Stadio Partenio e la vendita . Abbiamo approvato un bando per alcuni cespiti con un riduzione del 10%”. Altro capitolo su chj Perrotta spera di poter ottenere risultati: “Il comparto del Ni01 ci aspettiamo delle entrate notevoli. Stiamo cercando che iniziativa portare avanti. Per giovedì avremo un incontro in tal senso”.