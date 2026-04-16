Comunali, nel Partito Democratico Iacovacci è già in campagna elettorale

AVELLINO- Due anni fa con quel meno cinquemila in un post sui social (i voti del Partito Democratico almeno secondo le interpretazioni) aveva lanciato un messaggio chiaro nella coalizione di centro sinistra e aveva fatto molto discutere. Stavolta Ettore Iacovacci ha invece già battuto tutti sul tempo, annunciando la sua ricandidatura nelle fila del Partito Democratico con “Nello Pizza Sindaco”. E lo ha fatto affidandosi nuovamente ai social, con un post e tanto di “santino” elettorale. Sara’ dunque uno dei consiglieri uscenti del Partito Democratico sicuramente in campo al fianco del penalista irpino che torna a distanza di sette anni alla guida della coalizione.