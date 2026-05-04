Comunali, Nargi lancia il Consiglio di quartiere per dare voce ai cittadini

AVELLINO- “La città si governa attraversandola.Quartiere per quartiere”. E’ cosi’ che Laura Nargi presenta uno dei punti del programma di Avellino in Comune: il Consiglio di Quartiere Aperto. L’ex sindaca, ricandidatasi alla guida della citta’ ha annunciato che: “Una volta al mese il Consiglio si sposta nei quartieri. In uno spazio pubblico: una piazza, una palestra, un parco. Sindaco e giunta presenti.I cittadini non chiedono udienza. Prendono la parola davanti alla città. Una struttura permanente, non un evento. Non raccoglie opinioni per giustificare decisioni già prese”. Il Consiglio di quartiere : “È una struttura attraverso cui i cittadini influenzano le scelte e verificano i risultati.Le istanze che emergono entrano direttamente nel ciclo decisionale dell’amministrazione e diventano voci tracciabili del Libro degli Impegni”, in modo che “la partecipazione diventa un diritto esercitabile, non una concessione”.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it