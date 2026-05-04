Comunali, Nargi lancia il Consiglio di quartiere per dare voce ai cittadini

AVELLINO- “La città si governa attraversandola.Quartiere per quartiere”. E’ cosi’ che Laura Nargi presenta uno dei punti del programma di Avellino in Comune: il Consiglio di Quartiere Aperto. L’ex sindaca, ricandidatasi alla guida della citta’ ha annunciato che: “Una volta al mese il Consiglio si sposta nei quartieri. In uno spazio pubblico: una piazza, una palestra, un parco. Sindaco e giunta presenti.I cittadini non chiedono udienza. Prendono la parola davanti alla città. Una struttura permanente, non un evento. Non raccoglie opinioni per giustificare decisioni già prese”. Il Consiglio di quartiere : “È una struttura attraverso cui i cittadini influenzano le scelte e verificano i risultati.Le istanze che emergono entrano direttamente nel ciclo decisionale dell’amministrazione e diventano voci tracciabili del Libro degli Impegni”, in modo che “la partecipazione diventa un diritto esercitabile, non una concessione”.