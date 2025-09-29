Comunali Monteforte, si torna alle urne insieme alle Regionali

MONTEFORTE IRPINO- Monteforte Irpino torna al voto dopo diciotto mesi di commissariamento straordinario per condizionamento mafioso dell’amministrazione comunale. Il prefetto di Avellino Rossana Riflesso ha firmato il decreto con il quale sono state indette, per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del

Consìglio per l’elezione del Sindaco non proclamato eletto all’esìto del primo turno di votazione. La cittadina dell’hinterland avellinese tornerà dunque alle urne insieme alle Regionali.