Comunali, l’ex consigliere Giacobbe: non sono un transfuga, sono al posto giusto

AVELLINO- “Non sono un transfuga”. E’ quello che ha tenuto a ribadire l’ex assessore della giunta Festa Giuseppe Giacobbe, nell’ultima consiliatura consigliere comunale nelle fila dell’opposizione, in particolare nel gruppo nato dalle civiche collegate a Rino Genovese, oggi candidato nella lista “Stiamo con Nello Pizza”. Giacobbe respinge l’etichetta che a lui ed altri esponenti passati dalle fila dell’area di Gianluca Festa e di Laura Nargi al Campo Progressista : «Non rinnego l’esperienza amministrativa con Festa né il tentativo di salvare, da consigliere, l’amministrazione Nargi per evitare alla città un anno di commissariamento. Ma non sono un transfuga: quelle erano esperienza civiche composte da persone provenienti dal centro sinistra. Area politica alla quale appartengo da sempre. Quindi io sono nel posto giusto, nel centrosinistra, altri hanno cambiato idea. C’è stata da parte loro una virata a destra, alla quale da uomo del centrosinistra non potevo certo aderire».