Comunali, la nuova campagna dell’ex sindaco Festa: colpevole….di amare Avellino

AVELLINO- Se Nicola Giordano e il gruppo che sostiene la candidatura dell’ex sindaco Laura Nargi pensavano di poter spodestare dalla primogenitura dei sei per tre (i manifesti giganti affissi in alcune aree del capoluogo) l’ex sindaco Gianluca Festa, a fargli cambiare idea ci ha pensato proprio quest’ultimo, che questa mattina ha lanciato una nuova fase della sua campagna elettorale per le comunali ad Avellino, scegliendo un gioco di parole per accusarsi di amare Avellino e autoassolversi da altro (verosimilmente si riferisce al processo che partirà ad aprile per l’inchiesta “Dolce Vita”). Cosi la città si e’ svegliata con i manifesti 6×3, senza l’immagine sorridente di Festa ma con quelle di Dogana, Piazza Castello, Palazzo di Città, eventi estivi e Quattrograna ed Eurochocolate (una delle vicende per cui a processo Festa ci è finito davvero) per spiegare che l’ex sindaco sarebbe colpevole solo di amare Avellino e di aver realizzato una serie di interventi. Una campagna elettorale ormai nel vivo quella per le comunali, che a quanto pare saranno convocate a fine maggio.