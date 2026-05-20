Comunali, Grasso a Contrada Stillo e al dibattito con Mari: confronto istituzioni- territorio

ARIANO IRPINO- “Lavoro, che per Ariano significa sviluppo, dignità e possibilità di futuro”. E’ quello che ha voluto rilanciare Carmine Grasso, candidato del centrosinistra alle comunali nella città del Tricolle a Villa Kristall, con l’onorevole Franco Mari, dove, spiega lo stesso Grasso: abbiamo avviato un confronto operativo tra istituzioni e territorio, un tavolo vero su ciò che serve alla nostra città per creare occupazione, sostenere le imprese, trattenere i giovani e dare forza alle energie che già esistono”. La tappa successiva a Contrada Stillo, spiega Grasso: una piccola comunità che ha dato una risposta grande, con persone arrivate anche dalle contrade vicine. Quando si parla di strade, servizi, collegamenti, opportunità e presenza dell’amministrazione, le contrade ci sono. E chiedono rispetto, ascolto e risposte concrete”.