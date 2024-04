Comunali, Gengaro chiama la città: aiutatemi a fare la differenza

AVELLINO- Un format per diventare volontari e attivisti della prossima campagna elettorale del candidato del “campo largo” alle amministrative, dando un contributo alle idee per migliorare Avellino.

Antonio Gengaro scrive ai cittadini, invitandoli con idee e proposte a contribuire a fare la differenza per la “città che amiamo”.

Una chiamata alla partecipazione, quella su tutti i canali social da parte del candidato a sindaco:

“Amiche ed amici, tra poche settimane inizierà ufficialmente la campagna elettorale che mi vedrà impegnato come candidato al ruolo di Sindaco della nostra città.

L’Avellino che verrà la costruiremo insieme alle forze politiche che mi sostengono, ma soprattutto con il contributo delle tante e dei tanti cittadini che ascolterò nelle prossime settimane, strada per strada, casa per casa”.

Per questo motivo ha anche lanciato la sua proposta: ” A voi che, come me, siete innamorati di Avellino, vi chiedo di aiutarmi a fare la differenza nella prossima campagna elettorale. Per contribuire a portare avanti idee e valori che vi stanno a cuore, unisciti a noi Ogni piccolo gesto conta, perché la differenza parte da noi”.