Comunali, “Basta Civismo, torni la Politica”: l’appello di Noi Liberali per centrodestra unito e identitario

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il Movimento Nazionale “Noi Liberali – L’Officina” interviene nel dibattito politico irpino. Attraverso le parole del portavoce nazionale, Giovanni Centrella, il movimento traccia una linea: “è tempo di abbandonare le ambiguità del civismo per tornare alla chiarezza dei simboli di partito. Noi Liberali – L’Officina non è un partito e non presenterà liste proprie, ma la sua posizione è cristallina: il tempo degli esperimenti civici è scaduto. I cittadini sono stanchi di coalizioni frammentate e senza un’identità precisa. Avellino non può più essere l’unico capoluogo di provincia a non schierare una coalizione di centrodestra chiara, visibile e orgogliosa dei propri simboli. In ogni grande città che va al voto, l’appartenenza politica è sinonimo di responsabilità. Chiediamo che anche ad Avellino il centrodestra si presenti con i propri vessilli, in aperta e netta contrapposizione al campo largo del centrosinistra”.

“Oltre ai simboli, servono i contenuti. La ricetta proposta per Avellino si articola su punti

fondamentali per restituire alla città lo splendore perduto:

– Sicurezza e Legalità: Per tornare a vivere i quartieri senza timore.

– Vivibilità Urbana: Una città moderna, efficiente e a misura di cittadino.

– Lavoro e Sviluppo: Politiche attive per frenare l’emorragia di giovani e creare opportunità

reali.

– Attrattività: Rendere Avellino un polo ricettivo capace di attrarre investimenti e visitatori.

Siamo pronti ad appoggiare con convinzione tutte le coalizioni di centrodestra che abbracceranno questa sfida di coerenza e coraggio. Avellino merita una guida che non si nasconda dietro liste di facciata, ma che metta la faccia e le idee sotto i simboli che rappresentano la maggioranza degli italiani. È il momento del riscatto. È il momento del Centrodestra” – concludono.