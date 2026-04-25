Comunali Avellino, quasi cinquecento candidati per un posto di consigliere comunale

AVELLINO- La carica dei 474 candidati nelle quindici liste per le elezioni comunali di Avellino. Tanti saranno infatti gli aspiranti ad un posto in consiglio comunale. Dodici le liste composte da trentadue candidati e tre quelle da trenta nomi. Le novità in questa tornata elettorale sono in particolare legate alla presenza di partiti assenti alle amministrative del 2024. Una schiera imponente di candidati che nel prossimo mese saranno in campo per guadagnarsi un posto nel civico consesso di Piazza del Popolo.