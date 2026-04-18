Comunali, anche l’ex consigliere Sorice tenta il bis nelle fila della coalizione di Nello Pizza

AVELLINO- Nella corsa per un seggio da consigliere comunale per le amministrative di Avellino sarà nuovamente in campo anche Mario Sorice. Il vice segretario del Sindacato Feder.Casa sindacato nazionale inquilini, consigliere uscente nelle fila della maggioranza a Piazza del Popolo, in netta rottura nell’ultima fase della consiliatura con i suoi alleati da ottobre e’ nuovamente rientrato nel Partito Democratico e come ha annunciato sarà in campo a sostegno della candidatura di Nello Pizza. Un ritorno nelle fila del “Campo Largo”a caccia del bis, dunque, anche per Mario Sorice.