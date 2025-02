Commissioni e Statuto “ignorati”, i gruppi di minoranza chiedono incontro al Prefetto

AVELLINO- Un incontro urgente per rappresentare al Prefetto Rossana Riflesso “gli elementi di criticità nel regolare svolgimento delle funzioni relative all’attività delle Commissioni Consiliari e agli obblighi/adempimenti statutari”. Quello che hanno chiesto formalmente i consiglieri comunali del Partito Democratico (Enza Ambrosone, Luca Cipriano, Nicola Giordano, Antonio Gengaro e Ettore Iacovacci) i consiglieri del gruppo Gengaro Sindaco, Antonio Bellizzi e Amalio Santoro e il consigliere del Movimento Cinque Stelle Antonio Aquino dopo l’ultima seduta del consiglio comunale in cui è esploso il caso Commissioni, in particolare la circostanza per cui tutti i pareri della Commissione Bilancio, dopo una lunga discussione, non erano stati assolutamente presi in considerazione dall’ assessore al ramo, Mario Spiniello, nella proposta di delibera approvata con i soli voti della maggioranza in consiglio comunale. Non solo, anche per le nomine nelle partecipate, senza alcuna corrispondenza come denunciato in aula dai gruppi di minoranza, con le norme dello Statuto. Una “mortificazione della dignità delle Commissioni” per cui era stata anticipata e puntualmente arriva, la richiesta di un incontro urgente con il prefetto di Avellino.