Commissione parlamentare per le Questioni regionali, il 23 aprile missione a Benevento e Avellino sulle aree interne e montane

Giovedì 23 aprile la Commissione parlamentare per le Questioni regionali sarà in missione in Campania, con due tappe istituzionali a Benevento e Avellino, nell’ambito dell’attività di approfondimento dedicata allo sviluppo, alla valorizzazione e alla coesione territoriale delle aree interne e delle zone montane.

La missione rappresenta un momento di ascolto e confronto diretto con le istituzioni territoriali, gli enti locali e i soggetti rappresentativi delle comunità montane, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili per il lavoro della Commissione sui temi dell’accessibilità ai servizi essenziali, del contrasto allo spopolamento, della tutela del territorio e delle opportunità di sviluppo economico e sociale delle aree più fragili del Paese.

La giornata prenderà il via alle ore 10.00 presso la Prefettura di Benevento. Dalle ore 10.30 alle 12.30 è in programma l’incontro con la Regione Campania, la Provincia di Benevento, il Comune di Benevento, la Comunità Montana del Fortore, la Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro e la Comunità Montana del Taburno. Nel pomeriggio, la missione proseguirà ad Avellino, con arrivo previsto alle ore 15.00 presso la Prefettura. Qui, fino alle ore 17.00, la Commissione incontrerà la Provincia di Avellino, il Comune di Avellino, la Città dell’Alta Irpinia, la Camera di Commercio Irpinia Sannio, la Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro, la Comunità Montana Ufita, la Comunità Montana Alta Irpinia, la Comunità Montana Terminio Cervialto, la Comunità Montana Irno-Solofrana e l’Ente Parco Regionale del Partenio.

“Con questa missione vogliamo rinnovare l’attenzione della Commissione verso le aree interne e montane, che rappresentano una parte essenziale dell’identità e delle potenzialità del nostro Paese. Sarà un’occasione importante per ascoltare direttamente amministratori, enti territoriali e rappresentanti delle comunità locali, raccogliendo indicazioni e proposte utili a rafforzare il lavoro parlamentare su temi decisivi come servizi, infrastrutture, sviluppo, tutela del territorio e contrasto allo spopolamento”, dichiara il senatore Francesco Silvestro, Presidente della Commissione parlamentare per le Questioni regionali.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso che la Commissione sta portando avanti sui temi delle autonomie territoriali, della coesione e della valorizzazione delle aree interne e montane, nella consapevolezza che il rilancio di questi territori rappresenti una priorità strategica per l’intero Paese.