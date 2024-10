Commissione Bilancio, dopo le due dimissioni Giordano assicura: andiamo avanti

“Nessuno mi ha comunicato le dimissioni, non conosco le motivazioni, che mi sembra incomprensibile e anche per certi versi irresponsabile”. E’ cosi’ che il presidente della Commissione Bilancio di Piazza Del Popolo, il consigliere comunale del Partito Democratico Nicola Giordano commenta la notizia delle dimissioni di due consiglieri di maggioranza in seno all’organismo di controllo, la consigliere comunale di “Siamo Avellino” Antonella Coppola e quell di “Davvero” Teresa Cucciniello del gruppo “Davvero”. Entrambe avevano disertato la riunione di insediamento della Commissione. Ora dovranno essere i capigruppo dei due gruppi consiliari a designare altri consiglieri. Intanto il presidente della Commissione Giordano chiarisce: “Andro’ avanti per la mia strada, domani convochero’ la Commissione per il confronto con i sindacati che sono preoccupati rispetto alla dislocazione degli uffici, che entro il 31 dicembre dovrebbero essere trasferiti per fare spazio all’Universita’. Come e’ noto l’ assessore (Edoardo Volino ndr) ci ha rassicurato che questa cosa non c’e’ . Alllo stato esiste una contratto con una clausola che pero’ la prevede”. Per questo Giordano ribadisce:

“Domani convoco la commissione, se loro vogliono surrogare i membri, ben venga, ci sono delle emergenze per cui la funzionalita’ piena della Commissione ci impone di continuare su tutte le varie problematiche emerse nella seduta di insediamento”.