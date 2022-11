Commissione Bilancio, consiglieri di maggioranza contro il Presidente Giordano

Come era noto già ai più quanto dichiarato mezzo stampa da Giordano in merito al comportamento ostile del Sindaco nei confronti della dirigenza del Moscati è assolutamente falso, tanto è che sul punto il Dirigente al Patrimonio ha prodotto agli atti della commissione Comunicazione protocollata il 28/10/22, alla quale ad oggi la Dirigenza della Città Ospedaliera non ha dato seguito, nella quale si comunica esplicitamente la volontà dell’Amministrazione Comunale di individuare lo strumento più adatto per approvare il progetto di ampliamento del Pronto Soccorso di Avellino e si invita la Dirigenza del Moscati a riscontrare la nota al fine di fissare un incontro con i tecnici del Comune.

In merito al Bilancio Consolidato, il Presidente, piombato in un silenzio assordante, ha dovuto constatare, grazie alla dettagliata relazione del Dirigente di Settore, che il bilancio dell’Azienda Città Servizi srl è, dopo anni, tornato in POSITIVO. Purtroppo dobbiamo dire, con sarcasmo, che l’Amministrazione Festa ha fallito, pertanto, anche nel compito di affossare la Società in House del Comune di Avellino e lasciare a casa circa 30 dipendenti, ai quali Giordano, anche in Consiglio Comunale, aveva manifestato, più volte, la sua disinteressata vicinanza.

Ha dovuto constatare, ancor più amaramente, che l’Alto Calore Servizi non sta rispettando il piano di rateizzo concordato ad inizio Consiliatura per restituire al Comune di Avellino circa 1 milione di Euro dovuti per il servizio fognature, ma ben sappiamo che dell’Azienda di Corso Europa non conviene parlare.