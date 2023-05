Commissariati irpini, il Questore conclude il giro di visite. Nei giorni scorsi il nuovo capo della polizia, Nicolino Pepe, era stato a Sant’Angelo dei Lombardi. Il ciclo si è concluso oggi.

Durante gli incontri, tenutisi nell’ordine presso i commissariati di Sant’Angelo dei Lombardi, Ariano Irpino -dove ha incontrato presso la locale Diocesi il Vescovo Sergio Melillo- Cervinara e Lauro, il Questore, accolto dai rispettivi dirigenti Vice Questore Rocco Rafaniello, Licia Salerno, Michele Lauritano ed Elio Iannuzzi, ha incontrato il personale in servizio ed ha rivolto loro un sincero ringraziamento per l’impegno profuso quotidianamente, evidenziando, nella circostanza, come i Commissariati rappresentino il principale presidio di legalità sul territorio contro ogni forma di illiceità e dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Prima di congedarsi dalle strutture irpine di Polizia, il Dr. Pepe ha incontrato i rispettivi primi cittadini, nelle persone del Sindaco Rosanna Repole per Sant’Angelo dei Lombardi, Enrico Franza per Ariano Irpino, Caterina Lengua per Cervinara e Rossano Boglione per Lauro.

Nel corso delle visite il Questore, condividendo la reciproca collaborazione e stima fra le Istituzioni, in un clima di cordialità, ha assicurato piena disponibilità e supporto per le esigenze si sicurezza espresse dai territori, di concerto con le altre Forze di Polizia sotto l’azione di coordinamento del Prefetto di Avellino.