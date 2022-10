I commercianti di Avellino pronti a bloccare la città venerdì. Con loro anche i sindaci

I commercianti di Avellino pronti a bloccare la città venerdì prossimo, venerdì 14 ottobre. Gli esercenti dovrebbero marciare per tutte le strade del capoluogo, partendo da viale Italia, luogo simbolo della protesta, la zona dove tutto è nato.

Una manifestazione simbolica, per richiamare ancor di più l’attenzione sul caro-bollette che ha messo ormai in ginocchio tutte le attività commerciali. Di ufficiale al momento non c’è ancora nulla, l’iniziativa è in fase di organizzazione.

Appare probabile, però, anche la partecipazione dei sindaci irpini o, comunque, di una cospicua parte di loro. Forse ci saranno anche i Vescovi. Come detto, però, è ancora presto per i dettagli. Di sicuro c’è che domani una delegazione di commercianti sarà ricevuta al Comune di Avellino.