Economia Commercianti Avellino propone Giuseppe Marinelli alla presidenza della Camera di Commercio 18 Marzo 2021

“Commercianti Avellino”, associazione di rappresentanza degli operatori del settore terziario del capoluogo, alla luce dello stagnate dibattito in corso per l’elezione del nuovo presidente della Camera di Commercio irpino-sannita, ritiene necessario uno scatto in avanti delle istituzioni a cui è affidato il rilancio dell’economia locale, che versa sempre più in una situazione drammatica, anche a causa dell’attuale emergenza Coronavirus.

Riteniamo necessario che la guida dell’ente camerale venga affidata a chi conosce da vicino i problemi delle imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, come ad esempio tante attività commerciali del nostro territorio, che non solo producono occupazione, ma costituiscono un valore aggiunto per la vita dei centri urbani.

Proponiamo, quindi, la candidatura di Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti, dirigente di categoria di esperienza e fuori da ogni logica di potere, con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alla Camera di Commercio, sicuri che saprà interpretare il ruolo apicale dell’ente in maniera efficace e non burocratica.

Sollecitiamo, quindi, le organizzazioni presenti nel consiglio camerale a prendere in considerazione e valutare tale proposta, avviando un confronto nel merito delle questioni, tra tutte le categorie, comprese le rappresentanze dei diversi settori imprenditoriali e professionali, non presenti nell’organismo. Soltanto in questo modo, sarà possibile uscire da una situazione di stallo che impedisce la costruzione di un clima favorevole alla discussione e soprattutto alla programmazione di interventi mirati per lo sviluppo economico delle aree interne.