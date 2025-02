Commemorazione di Osvaldo Sanini: sarà ricollocata la targa sulla casa dove visse

In occasione del 63esimo anniversario della morte di Osvaldo Sanini, il 28 febbraio, il Comune di Grottaminarda organizza una cerimonia in ricordo del poeta e giornalista genovese internato dal regime fascista a Grottaminarda nel 1941. Si comincia alle ore 16:00, presso Largo Sedile, dove vi sarà l’inaugurazione della targa commemorativa, risalente al 1979, ricollocata sulla casa dove visse fino al 1962 nonostante il suo “internamento” fosse terminato già nel 1942.

Alle ore 16:30 poi ci si sposterà presso il Centro Pastorale San Tommaso d’Aquino per il Convegno dedicato alla sua figura. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, Marcantonio Spera e della Consigliera delegata Marilisa Grillo, vi sarà l’intervento della direttrice del Museo Antiquarium, Luana Vitale, e le testimonianze dei cittadini grottesi che lo hanno conosciuto. Vi saranno anche le letture di alcune poesie del Sanini a cura degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino. Modererà l’incontro Chiara De Luca giornalista di Report Rai 3.

«Ad ogni anniversario cerchiamo di dare sempre più lustro alla figura di Osvaldo Sanini – afferma la delegata alla Cultura, Marilisa Grillo – lo scorso anno abbiamo distribuito tra gli alunni libri che contengono le sue lettere e abbiamo fatto realizzare la foto in ceramica dell’intellettuale per apporla sulla sua tomba. Quest’anno abbiamo voluto recuperare dal dimenticatoio la lapide che fu apposta sulla casa dove ha vissuto fino alla sua morte che era stata tolta e conservata nella Biblioteca comunale intitolata proprio ad Osvaldo Sanini; abbiamo ritenuto più giusto rimetterla al suo posto. Dunque invitiamo tutti a partecipare con noi alla cerimonia in ricordo di questo illustre personaggio di Grottaminarda».