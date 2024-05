Comizio con tentata aggressione finale al consigliere PD Cerrato: indagini dell’Arma

Evidentemente le parole e i temi trattati dal leader di “Destinazione Montoro” Antonio Cerrato, consigliere provinciale del Partito Democratico l’altra sera in un comizio nella frazione Piano non saranno state gradite dall’uomo che al termine dell’appuntamento elettorale ha tentato di aggredire l’esponente politico. Per fortuna nessun contatto tra i due, al di là di qualche minaccia a distanza nei confronti di Cerrato, impegnato in prima linea nella campagna elettorale al fianco di Salvatore Carratu’. Una spia del segnale di tensione nella cittadina della Valle dell’Irno dove la corsa a tre, oltre a Carratu’ ci sono anche il sindaco uscente Giaquinto e la lista Torello, si sta facendo abbastanza accesa. La vicenda è stata denunciata alla stazione dei Carabinieri.