Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza ad Avellino, il Sindaco di Montoro presente all’incontro

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, nella sede della Prefettura di Avellino, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.



L’incontro, presieduto dal Prefetto Rosanna Riflesso, ha visto la presenza del Questore di Avellino, dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Per il Comune di Montoro presente il sindaco Salvatore Carratu’.

In sede di riunione è stata esaminata, la situazione dell’ordine e sicurezza pubblica nel Comune di Montoro; il primo cittadino ha sottolineato il costante aumento del fenomeno di furti nelle abitazioni, nelle attività commerciali e negli istituti scolastici, oltre ai furti di auto, atti vandalici, a cui si sono aggiunti nell’ultimo periodo furti di arredo urbano.

Un’ondata di eventi delittuosi che non sembrano arrestarsi e che generano paura, ma anche rabbia nella comunità. Nessuno si sente al sicuro nelle proprie case.

Al riguardo, dopo un esame degli indici di criminalità più significati inerenti il territorio di Montoro, il Prefetto ha disposto l’intensificazione delle misure di controllo del territorio e di prevenzione generale ad opera delle Forze dell’Ordine per garantire ai cittadini un maggior senso di attenzione e sicurezza.