Comitato per la Sicurezza Pubblica a Solofra: rafforzati i controlli e potenziato il sistema di videosorveglianza

Nella giornata di ieri, 06 novembre u.s., presso la Prefettura di Avellino, si è riunito il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto Dott.ssa Rossana RIFLESSO che ha presieduto il predetto Comitato al quale hanno partecipato il Vice Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, lo scrivente Sindaco della Città di Solofra e il Comandante della Polizia Municipale di Solofra.

Nel corso dei lavori del Comitato, è emerso che i controlli effettuati dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza sul territorio comunale durante l’anno 2024, sono stati migliaia e, pertanto, i risultati raggiunti dai citati organi di Polizia rispetto all’ordine e alla sicurezza pubblica, sono rassicuranti.

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Sindaco della Città di Solofra esprime ringraziamenti alle Forze dell’Ordine Provinciali, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato per il lavoro encomiabile che ogni giorno effettuano per garantire la sicurezza dei cittadini e per l’intensificazione dei controlli attuati e programmati sul territorio di Solofra.

I cittadini solofrani hanno la fortuna di vivere in un territorio in cui lo Stato è presente in ogni sua articolazione, specie dopo i fatti di cronaca registrati nell’ultimo periodo: Fatti isolati ed al vaglio degli inquirenti.

Le Forze dell’Ordine effettuano interventi di prevenzione con la presenza costante e attraverso controlli significativi e, laddove ne ricorrano le circostanze, attuano anche misure di repressione.

Inoltre, il Comune di Solofra ha assicurato una manutenzione straordinaria dell’impianto di videosorveglianza comunale già presente, con l’auspicio di poterlo anche ampliare e migliorare.

Alle Forze dell’Ordine esprimo il mio plauso incondizionato, i miei ringraziamenti e gli auguri di buon lavoro.