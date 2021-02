Attualità Come fare trading con eToro oggi: consigli, suggerimenti e strategie 3 Febbraio 2021

Il trading online, ovvero la possibilità di svolgere attività di compravendita sui mercati finanziari senza necessità di ricorrere ad un intermediario e operando direttamente via web, ha attirato fin da subito un grande numero di persone, in merito alla possibilità di investire su tutte le borse più importanti e di lavorare in autonomia e in qualsiasi momento e luogo.

Per operare sui mercati con il trading online, è necessario avvalersi dei servizi offerti da un broker, ovvero da una piattaforma autorizzata e in grado di mettere a disposizione alcuni strumenti specifici.

In tale contesto, si può dire che etoro sia uno dei broker storici per il trading online, oltre ad essere una delle piattaforme più sicure, performanti e adatte ai meno esperti.

Anche i principianti, che possono avere timore di incorrere in truffe e di perdere i propri risparmi, possono essere certi che la piattaforma eToro è considerata tra le più affidabili, anzi, al contrario, rappresenta una buona opportunità per chiunque avesse appena iniziato ad addentrarsi nel territorio del trading online.

Un vantaggio notevole della piattaforma eToro è quello di essere completamente gratuita, senza costi e senza alcun tipo di commissione: in qualsiasi momento è possibile effettuare gratuitamente l’iscrizione.

Le caratteristiche della piattaforma di trading online eToro

Come abbiamo detto, eToro è una piattaforma autorizzata dalla Consob, ed è perfettamente conforme alle normative italiane ed europee. Inoltre, la piattaforma è una delle più utilizzate e note per l’alto livello di sicurezza. È molto semplice da utilizzare e permette di svolgere operazioni di compravendita di azioni, scambio valute, criptovalute e compravendita di materie prime. Questo significa che permette di lavorare su tutti i mercati, sulle borse di tutto il mondo e su qualsiasi coppia di valute.

Una delle ragioni per cui eToro ha riscosso fin da subito un grande successo è la possibilità, da parte dei principianti, di copiare le strategie dei trader esperti, grazie ad un apposito sistema automatico che aiuta a scoprire i trader migliori ed a ripetere tutte le loro operazioni.

Questo metodo è da considerarsi il migliore per i principianti, poiché consente sia di ottenere subito qualche soddisfazione, sia di imparare a muoversi con destrezza nel contesto del trading online. Naturalmente, non significa che con il trading online sia facile ottenere enormi guadagni e vivere di rendita: per raggiungere un profitto è necessario imparare le strategie i vari trucchi del mestiere, occorre inoltre considerare che esiste sempre un certo livello di rischio.

Comunicare con gli altri investitori

Un’altra caratteristica di eToro è quella di poter comunicare con gli altri investitori, scambiarsi pareri e punti di vista, affinare la propria tecnica e approfondire le conoscenze. La piattaforma permette ad ogni iscritto di realizzare il proprio profilo e di arricchirlo con informazioni personali e professionali, recensioni e analisi finanziarie di cui gli altri utenti possono usufruire.

Anche in questo ambito occorre comunque fare una precisazione: prendere spunto dagli altri e copiare le strategie dei professionisti non determina un successo sicuro, tuttavia i consigli dei trader veramente esperti non sono da sottovalutare.

La possibilità di usare un conto demo

Il conto demo è un’opportunità che le piattaforme di trading online più note offrono ai nuovi iscritti, e consiste in un capitale virtuale da utilizzare per un certo periodo di tempo. Il conto demo permette a chi avesse appena incominciato a capire come funziona una piattaforma di questo tipo, di non rischiare il proprio capitale e di avere un’idea più chiara e precisa di quelli che sono i rischi e le potenzialità del trading online.

In realtà, il conto demo non è destinato solo ai principianti. Anche per i più esperti, può rappresentare un’ottima occasione per testare una nuova strategia senza compromettere il capitale.