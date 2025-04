Combattenti e Reduci: rinnovati i direttivi di alcune sezioni dell’Associazione

In vista del XXXII Congresso Nazionale Ordinario dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, che si svolgerà nel corso di quest’anno e che porterà al rinnovo delle cariche degli Organi Centrali dell’A.N.C.R. per il quadriennio 2025 – 2029, la Federazione di Avellino, guidata dal Prof. Goffredo Covino, sta coordinando le elezioni nelle quindici sezioni della provincia.

Al Congresso Nazionale, che, presumibilmente, si svolgerà durante l’ultimo trimestre del 2025, parteciperanno i Presidenti di Federazione, ma prima di questo passaggio è necessario procedere al rinnovo delle cariche direttive prima nelle Sezioni e poi nelle Federazioni. Nelle scorse settimane, in Irpinia, si sono svolte le prime elezioni nelle singole sezioni. Le prime votazioni hanno riconfermato Giuseppe Spina nella Presidenza della sezione di Casalbore. A cui seguono le nuove nomine di Florindo Colella nella Sezione di Montemiletto, di Raffaele Masiello alla guida della sezione di Grottaminarda.

Dopo una pausa di quattro anni, la ricostituita sezione di Aiello del Sabato, ha eletto come proprio presidente il Graduato Capo del R. O. Pellegrina Caputo. Si tratta della prima donna eletta alla guida di una sezione nella Federazione di Avellino.

Nelle prossime settimane si completeranno le procedure elettive e una volta concluso questo passaggio, i neo Presidenti di sezione saranno chiamati ad eleggere il Presidente di Federazione e il Consiglio Direttivo Provinciale.

Il primo nucleo dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci si costituì a Milano nel novembre 1918, per dare supporto e assistenza ai combattenti della Prima Guerra Mondiale e ai reduci delle precedenti campagne militari. Nel febbraio-marzo 1919 era già una realtà nazionale e con il Regio Decreto del 24 giugno 1923 n. 1371 fu eretta in Ente Morale. I primi raggruppamenti nel territorio irpino si costituirono tra la fine del 1918 e il 1919, mentre la Federazione di Avellino, come coordinatrice di tutti i raggruppamenti irpini, si costituì ufficialmente il 24 maggio 1920.