Colpo della “banda del flex”: squarciata la cassaforte di un supermarket

Colpo nella notte a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, dove la cosiddetta “banda del flex” è entrata in azione ai danni di un supermarket.

Intorno alle 3, tre banditi incappucciati hanno forzato una porta laterale e si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale. Una volta dentro, hanno utilizzato un flex per squarciare la cassaforte, portando via il denaro in contante custodito al suo interno.

Il bottino è ancora da quantificare, ma sarebbe consistente. L’intera azione è durata pochi minuti, come mostrano le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza ora al vaglio dei carabinieri.

I malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto, probabilmente guidata da un complice che li attendeva all’esterno.