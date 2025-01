Colpito mentre saliva in auto: l’ agguato al quarantunenne ferito ad Atripalda

AVELLINO- Sarebbe stato attinto da un solo colpo di pistola mentre saliva in auto, non si comprende se esploso da una moto o da un’auto. Una vera e propria “gambizzazione” , probabilmente per punire E.P, già noto alle forze dell’ordine, residente a Parco Castagno e al lavoro in un circolo di Rione Mazzini, il quartiere dove solo 48 ore prima era stato ferito con un colpo di pistola alla schiena il diciannovenne Luigi Valente, il figlio del boss Carmine, detto Caramella, che stava raggiungendo a piedi l’abitazione della sua fidanzata. Dopo essere stato attinto alla gamba destra, il quarantenne è salito in auto e con la stessa ha raggiunto il Pronto Soccorso del Moscati di Avellino, dove e’stato medicato. Le sue condizioni non sono apparse gravi. Sul posto, allertati dal personale sanitario sono giunti gli agenti della Squadra Mobile di Avellino, agli ordini del vicequestore Ennio Ingenito. Il quarantunenne e’ stato sottoposto ad esame dal personale della Mobile. Anche lui, come era avvenuto per Valente, non avrebbe fornito informazioni utili sui suoi aggressori. Ma le indagini della Polizia sono state subito attivate alla ricerca di riscontri alle dichiarazioni del ferito. A partire dalle eventuali tracce dalle telecamere attive nella zona dove e’ avvenuto il raid.

La domanda a cui gli inquirenti stanno ora cercando di dare una risposta e’ l’eventuale collegamento tra il ferimento di Valente e quello del quarantunenne. C’e’ un legame? Le coincidenze di luoghi, entrambi sono collegati a Rione Mazzini, il secondo nel circolo poco distante dal luogo dove sarebbe stato colpito Valente. Ma la vera svolta potrebbe arrivare dall’arma utilizzata per il ferimento. Anche in questo caso sarebbe di piccolo calibro, una 7,65. Il riscontro tra i due proiettili potrebbe consegnare un dato: ha sparato la stessa pistola? O ovviamente escludere che ci possa essere almeno da questo punto di vista un collegamento. Le indagini coordinate dalla Procura di Avellino ora dovranno accertare se ci sono collegamenti e cosa sta succedendo nella città capoluogo.