Colpi di pistola sparati da auto in corsa. Individuati responsabili

Indagano gli agenti della Squadra Mobile agli ordini del vicequestore Gianluca Aurilia sul nuovo preoccupante episodio avvenuto sabato sera ad Avellino.

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in aria da un’auto in corsa nei pressi del Tribunale. Due giovani sono stati immediatamente identificati e denunciati per aver sparato in aria colpi a salve forse a scopo intimidatorio. Pare infatti che prima degli spari ci sarebbe stata una rissa all’esterno di un locale della zona. Si tratta di due giovani di Atripalda già noti alle forze dell’ordine.

Grande e comprensibile spavento per quanti si trovavano in zona a quell’ora, circa le tre del mattino, ed hanno udito i colpi o addirittura assistito alla scena dei due che a bordo dell’auto premevano il grilletto e fuggivano via a tutta velocità. Ed in generale, questo tipo di episodi, orami sempre più frequente, lascia basita e preoccupata la cittadinanza.