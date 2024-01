“Coloriamoci di biancoverde”, la Scandone chiama a raccolta i suoi tifosi

La Scandone Avellino, nel momento più delicato della stagione, chiama a raccolta tutti i suoi tifosi e lo fa lanciando un’iniziativa volta a colorare di biancoverde tutto il Pala Del Mauro.

In occasione del prossimo impegno casalingo in programma domani, 18 gennaio, contro la Power Basket Salerno alle ore 20, la società del patron Trasente, invita tutti i suoi supporters ad indossare qualcosa di bianco o verde che sia un indumento o un semplice vessillo, in modo da rendere unica e coinvolgente l’atmosfera all’interno del palazzetto.

Il calore dei tifosi sarà indispensabile per spingere Capitan Trapani e compagni che dovranno fare anche a meno della forte guardia argentina Sanchez, fermo ai box per infortunio, alla conquista di una vittoria che sarebbe importantissima per il prosieguo della stagione sportiva.