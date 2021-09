Provincia Colori, creatività e un mare di bambini. Prata, al via il “Summer Camp” 6 Settembre 2021

Un’onda di colori e creatività, ma soprattutto un mare di bambini sono stati i protagonisti ieri pomeriggio al Palazzo Baronale di Prata di Principato Ultra. L’Associazione Culturale Animarte di Avellino, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco e lo studio d’arte ceramica Femia, ha dato il via al “Summer Camp”, laboratori artistici, nel cuore del paese irpino, per chiudere in bellezza l’estate.

Circa sessanta bambini sono stati i protagonisti di due percorsi artistici: il primo con il maestro ceramista Enzo Femia con un’esperienza spettacolare di ceramica raku tra acqua e fuoco, e il secondo percorso di pittura ispirata al territorio con l’artista Giovannino Di Rosa. La mission dell’evento è stato quello di portare un momento di serenità e di condivisione ai numerosi bambini locali dopo il difficile anno passato tra distanziamento e lockdown per il Covid-19, ma anche di sensibilizzarli e avvicinarli al mondo dell’arte.

La presidente di Animarte, Lidia Martone e l’art director Arianna Ciamillo, da anni sono presenti sul territorio per diffondere i vari linguaggi dell’arte, soprattutto ai più piccoli, per far sì che sempre più giovani capiscano l’importanza della cultura e del dare forma ai propri sogni.

Grande soddisfazione per Maria Renna, delegata alle politiche sociali, e per Altobello De Vito, delegato alla cultura del Comune di Prata di Principato Ultra, che auspicano a nuove iniziative per i giovani e per la rinascita del centro storico del prestigioso paesino.