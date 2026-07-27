Collegamenti e Stadio Partenio, il sindaco Pizza incontra il governatore Fico

AVELLINO- Collegamenti e Stadio Partenio. Al centro del faccia a faccia tra pochi minuti a Palazzo Santa Lucia tra il sindaco di Avellino Nello Pizza e il Governatore della Campania Roberto Fico ci saranno in primis questi due argomenti. Ma, precisa Pizza, sul tavolo “abbiamo un corposo dossier che consegneremo al presidente Fico, cercando di ottenere una mano concreta perché i problemi sono tanti e dobbiamo agire in maniera rapida”. Al primo posto c’è lo Stadio Partenio, ma precisa Pizza: “sarà l’occasione di parlare dei problemi della città”.