Collaborazione tra Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco

Durante la mattinata di oggi 23 febbraio, il nucleo del soccorso alpino della Guardia di Finanza ha fatto visita al comando dei Vigili del Fuoco di Avellino per un confronto con il personale del Nucleo SAF (speleo alpino fluviale) per istituire una collaborazione per il soccorso congiunto in zone impervie e di montagna.