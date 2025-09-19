Coesione, entro il 24 settembre sarà possibile scegliere la sede per i 2200 vincitori del concorso

Il Ministro per le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, in una missiva di risposta ad una richiesta avanzata dal sindaco di Montefredane (Av), Ciro Aquino, aveva anticipato le prossime tappe per la definizione delle assunzioni relative al concorso per 2.200 nuove unità di personale negli Enti locali del Sud.

Con l’apertura del portale del CapCoe, che consente ai vincitori della selezione pubblica di scegliere l’Ente presso cui prestare servizio, si aggiunge un tassello fondamentale verso la conclusione di questa importante procedura concorsuale.

Entro il 24 settembre i vincitori potranno indicare la propria preferenza per una sede tra gli Enti che hanno fatto richiesta di queste risorse.

“Esprimiamo soddisfazione – dichiara il sindaco Aquino – perché finalmente si sta procedendo con l’assunzione di nuovo personale che avrà il compito di rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni e delle loro Unioni, delle Province, delle Città Metropolitane e delle Regioni del Sud. Si tratta di un passo significativo che contribuirà a migliorare le performance di spesa e a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi delle politiche di coesione nel Mezzogiorno”.