Cocaina e hashish nascosti nella botola: convalidato l’arresto eseguito dalla Gdf

AIELLO DEL SABATO- Erano nel mirino degli investigatori da tempo i due arrestati, fratello e sorella, finiti in carcere per spaccio ad Aiello del Sabato qualche giorno fa, all’esito di una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Avellino. In particolare l’ abitazione dove era custodita la droga. La svolta e’ arrivata nel fine settimana, quando i militari del Gruppo Avellino delle Fiamme Gialle agli ordini del maggiore Silverio Papis insieme alla pattuglia cinofila della Compagnia di Capodichino hanno deciso di intervenire. Anche grazie al fiuto di Lyan i due nascondigli, una botola nel terreno limitrofo all’abitazione e un mezzo in disuso parcheggiato sempre nelle pertinenze della stessa, nascondevano un notevole quantitativo di droga. Al termine dell’operazione i militari di Via Pontieri hanno sequestrato un panetto sottovuoto del peso di 330 grammi di cocaina, 19 panetti sottovuoto del peso totale di 1950 grammi di hashish, 68 grammi di marjuana, 2 panetti sottovuoto del peso di 550 grammi di foglie di marjuana e 9 grammi di hashish. Tre chili di sostanze stupefacenti pronte ad essere immesse sul mercato. I due arrestati, già noti alle forze dell’ordine, in particolare la donna con una serie di precedenti specifici, sono comparsi anche davanti al Gip del Tribunale di Avellino Elena Di Bartolomeo per l’interrogatorio di convalida. Entrambi sono difesi dagli avvocati Carmine Danna e Alberico Galluccio. I due avrebbero risposto alle domande del magistrato. Il Gip ha convalidato l’arresto eseguito dalle Fiamme Gialle ed emesso una misura cautelare nei loro confronti. A coordinare le indagini dei militari delle Fiamme Gialle il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele. La difesa ha impugnato davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Napoli la misura cautelare emessa nei confronti dei due indagati.