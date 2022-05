Cocaina e crack nascosti negli slip: arrestato 32enne ad Avella

Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 32enne di Brusciano (NA) per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’uomo, fermato ad Avella da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile impegnata in un servizio di controllo del territorio del Mandamento baianese, all’esito di perquisizione è stato trovato in possesso di circa 65 dosi di cocaina e 46 di crack, contenute in un borsello occultato sotto gli slip.

Alla luce delle evidenze emerse, il 32enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari.