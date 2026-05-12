La coalizione del campo largo si presenta: giovedì l’incontro pubblico con Nello Pizza

La coalizione del campo largo a sostegno della candidatura a sindaco di Nello Pizza invita la

cittadinanza, gli organi di informazione e gli operatori della comunicazione a partecipare

all’evento pubblico di presentazione della coalizione che si terrà giovedì 14 maggio, alle ore

18:30, presso il Viva Hotel di Avellino.

L’incontro rappresenterà un importante momento di confronto e partecipazione, durante il

quale saranno illustrati il progetto della coalizione, i rappresentanti delle liste che

compongono la coalizione, i valori condivisi e le linee programmatiche per il futuro della città.

Nel corso dell’evento interverranno il candidato sindaco Nello Pizza e i componenti della

squadra che punta a costruire un percorso di rilancio amministrativo, sociale ed economico

per Avellino. Per il bene della città.