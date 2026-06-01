Clochard ritrovato senza vita tra Monteforte e Mercogliano

Dramma della solitudine al confine tra Mercogliano e Monteforte Irpino: un cittadino della Romania di 55 anni è stato scoperto privo di vita in un appezzamento di terra situato nei pressi di via Rivarano. L’uomo, un volto noto nel circondario poiché era solito passare le sue giornate nei pressi di un discount locale, da diverso tempo non aveva una fissa dimora.

I soccorsi, scattati immediatamente con l’arrivo dell’ambulanza del 118 e dei militari dell’Arma della stazione di Mercogliano, non hanno potuto evitare il tragico epilogo. Sulle ragioni che hanno provocato il decesso vige ancora il massimo riserbo e si attendono gli accertamenti medico-legali.

Sull’episodio è intervenuto Luca De Angelis, alla guida della Misericordia del Partenio, che ha espresso profondo cordoglio ponendo l’accento sul dramma dell’isolamento sociale: questa tragedia, ha evidenziato il presidente, accende drammaticamente i riflettori sulla condizione di chi vive nell’ombra e nell’indigenza più assoluta, privo di quelle reti di protezione e assistenza che dovrebbero invece tutelare i soggetti più fragili della nostra comunità.

*foto copertina di repertorio