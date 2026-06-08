Clinica veterinaria pubblica ad Avellino: il confronto tra istituzioni e territorio

Mercoledì 17 giugno alle ore 15:30, presso la sala convegni della sede dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Avellino, si terrà un incontro promosso dalla XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali. Sono stati invitati a partecipare i 118 sindaci della provincia di Avellino, per un momento di confronto, di ascolto e di condivisione di idee e di possibili soluzioni riguardo alla mancanza di una clinica veterinaria pubblica nel territorio. L’evento sarà moderato dalla giornalista Floriana Guerriero e rappresenta un’occasione importante per discutere delle criticità e delle esigenze del settore veterinario e del mondo animalista locale.

Per motivi organizzativi, i posti disponibili in sala sono limitati a 10 e sono riservati a cittadini sensibili e interessati alla tematica. Le persone interessate a partecipare sono invitate a inviare una email all’indirizzo candidataspiniello@libero.it