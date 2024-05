Clima playoff in città: primi striscioni biancoverdi ad Avellino

Si inizia a respirare un clima di playoff in città. Stamane sono apparsi i primi nastrini e le bandiere biancoverdi. A Piazza D’Armi le prime coreografie, ma probabile che col passare dei giorni ogni angolo della città si colorerà di biancoverde.

La Curva Sud, intanto, ha annunciato il raduno in tribuna Montevergine per sabato pomeriggio, quando ci sarà l’abbraccio squadra-tifosi al “Partenio-Lombardi”. I lupi conosceranno l’avversaria del primo turno dei playoff solo nelle mattinata di domenica quando è previsto il sorteggio. La gara d’andata si giocherà il 21 maggio mentre il ritorno è in programma per il giorno 25.

Di seguito il programma di questo lungo week-end:

Giovedì 16 Maggio: Allenamento pomeridiano alle ore 15:30 presso lo Stadio Partenio – Lombardi;

Venerdì 17 Maggio: Allenamento mattutino alle ore 10:30 presso lo Stadio Partenio – Lombardi;

Sabato 18 Maggio: Allenamento pomeridiano alle ore 16:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi. Tutte le sedute sopra indicate saranno a porte chiuse.