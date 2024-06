ClassicAriano: “Tributo ai Queen” del “Sea Quartet”

La musica Classica incontra il Rock con “Tributo ai Queen” in programma domani, domenica 2 giugno, nella Chiesa di San Pietro Apostolo in località Guardia ad Ariano Irpino alle ore 20.30.

Un’orchestra da camera interpreterà i brani più celebri del gruppo britannico degli anni ’70, da “Don’t stop me now” a “We are the champions” passando per “Bohemian rhapsody”.

Sarà il “Sea Quartet” composto da Riccardo Zamuner al violino, Alberto Marano al violino, Carmine Caniani alla viola e Raffaele Rigliari al violoncello, ad offrire al pubblico di “ClassicAriano” un programma di grande piacevolezza e coinvolgimento che potrà unire appunto, i due gusti musicali, quello per la musiaca da camera e quello per il pop/rock che ha fatto la storia.

Non è il primo “esperimento” simile e riuscito, nell’ambito della rassegna, oramai pluri-decennale a cura di Emerico Maria Mazza e Marco Schiavo. Il concerto gode il patrocinio della Regione Campania e della “Società Italiana della Musica da Camera”.

Ingresso come sempre gratuito.

Ecco il Programma completo:

Don’t stop me now

Love of my life

Crazy little thing called love

Another One bites the dust

Who wants to live forever

Bohemian rhapsody

Somebody to love

We will rock you

We are the champions