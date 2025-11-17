Clan Partenio, finisce la fuga di Galluccio: catturato dagli agenti della Squadra Mobile

AVELLINO- E’ finita nella tarda mattinata di oggi la fuga del trentaseienne Elpidio Galluccio, inseguito da un ordine di carcerazione emesso il 6 novembre scorso dalla Corte di Appello di Napoli dopo la condanna per la partecipazione al Nuovo Clan Partenio (per cui si ricordera’ aveva scelto il rito abbreviato). Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno bloccato il trentaseienne, che sabato in una rocambolesca fuga a piedi in Via Leprino era riuscito a dileguarsi. Non è andato molto lontano. Per lui nelle prossime ore si apriranno le porte del carcere, dove dovrà scontare un residuo pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione. Maggiori dettagli sulla brillante operazione degli agenti agli ordini del vicequestore Ennio Ingenito saranno fornite nelle prossime ore.