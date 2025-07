Cittadinanza onoraria o sostegno per il Nobel, la sindaca Nargi: siamo con Francesca

AVELLINO- “Avellino c’è. E siamo pronti a promuovere nuove iniziative a sostegno del suo impegno. Che sia una proposta di cittadinanza onoraria, o un appello per la candidatura al Nobel per la Pace, noi ci siamo”. Cosi’la sindaca di Avellino Laura Nargi in un post sulla sua pagina social ha annunciato il sostegno alla relatrice Onu Francesca Albanese, che proprio nei prossimi giorni sara’in citta’: “Noi non dormiamo- ha scritto la sindaca- E siamo con Francesca Albanese, una donna forte e coraggiosa. Come la terra che le ha dato i natali. Come la gente d’IrpiniaRelatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, oggi è la prima funzionaria ONU ad essere sanzionata dagli Stati Uniti. Un fatto grave, assurdo e vergognoso, che lascia sgomenti — soprattutto di fronte al silenzio colpevole del nostro Paese. Ma ad Avellino non ci siamo accorti di Francesca solo adesso. Già settimane fa, ben prima che si accendessero i riflettori mediatici, abbiamo accolto con convinzione la presentazione del suo libro “Quando il mondo dorme” al Cinema Eliseo propostaci da Arci Avellino, concedendo il patrocinio del Comune e partecipando con cuore e testa a un confronto vero che si terrà in città il prossimo 25 luglio. Perché noi non dormiamo. E continuiamo a sostenere Francesca Albanese, la sua voce, la sua battaglia di umanità e giustizia”