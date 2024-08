Città, formalizzati i capigruppo consiliari. Domani prima conferenza

Conferenza capigruppo convocata d’urgenza domani mattina a Palazzo di Città alle ore 11:30. La convocazione da parte del presidente del Consiglio Comunale Ugo Maggio è arrivata ai capigruppo dei nove gruppi consiliari che compongono l’assise cittadina.

Per la maggioranza, in rappresentanza del gruppo “Davvero”, ci sarà Mario Spiniello, mentre per “W la Libertà” e per “Siamo Avellino” i riferimenti nell’emiciclo cittadino saranno Monica Spiezia e Alberto Bilotta.

Per il Pd, come già detto, il capigruppo sarà Luca Cipriano, mentre la Vice Enza Ambrosone. Il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio Antonio Gengaro avrà invece il compito di coordinare i gruppi d’opposizione, ovvero i 5 Stelle rappresentanti da Antonio Aquino e “Per Avellino”, la cui voce sarà Amalio Santoro.

Ancora: Rino Genovese rappresenterà il “Patto Civico”, mentre Gerardo Melillo e Geppino Giacobbe saranno i capigruppo rispettivamente di “Forza Avellino” e “Moderati e Riformisti”.