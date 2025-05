Cipriano: “Nargi spieghi se e come pensa di poter andare avanti”

“L’ennesimo colpo di scena di uno spettacolo deprimente, che non appassiona più nessuno. Purtroppo l’avevamo previsto: Gianluca Festa si conferma il picconatore senza scrupoli dell’Amministrazione Nargi, paralizzata da una guerra infinita di potere e di poltrone.

La crisi si inasprisce giorno dopo giorno mentre nessuno amministra la città e i problemi rimangono irrisolti. Quanto tempo ancora si potrà andare avanti così? Fino a quando la Sindaca deciderà di essere ostaggio delle ambizioni altrui? Non c’è più tempo da perdere. Laura Nargi venga in Consiglio, renda conto agli avellinesi della faida che sta logorando la sua Amministrazione e spieghi, senza ulteriore indugio, se e come pensa di poter andare avanti”.

E’ il commento di Luca Cipriano, capogruppo del Partito democratico al Comune di Avellino.