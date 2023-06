Ciclopedalata per sostenere la ricerca nefrologica: le tappe in Irpinia

Ciclopedalata europea per sostenere la ricerca nefrologica. Ad organizzarla la società europea di nefrologia, allo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla importanza delle malattie renali e promuovere la ricerca in questo campo.

Circa 500 i km da percorrere, in contemporanea in diversi Paesi europei. La formula in comune e la contemporaneità della manifestazione rappresentano un indubbio valore aggiunto in grado di incuriosire e di conseguenza stimolare la sensibilità delle persone. A questa prima edizione hanno aderito l’Olanda e l’Italia.

La ciclopedalata italiana, coordinata dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) di concerto con la Fondazione Italiana del Rene (FIR) intende mettere idealmente in collegamento i due mari, il Tirreno e l’ Adriatico, attraversando molti centri storici, palcoscenici ideali per momenti di riflessione e di approfondimento sulla necessità del sostegno alla ricerca per sconfiggere molte e severe patologie renali. Nel corso della manifestazione sono previsti collegamenti con webcam tra i cicloamatori italiani e olandesi, mentre l’intero tragitto sarà coperto con staffette di ciclisti, in modo da dividere la fatica, moltiplicando il numero dei partecipanti. La partecipazione è gratuita ed è possibile aggregarsi al gruppo in corsa.

Il percorso Coast-to-Coast proposto partirà da Napoli (ore 10 di sabato 1 luglio). Il gruppo campano, coordinato dal professore Giovambattista Capasso, presidente dell’associazione “IO DONO-L’irpinia per la Vita” farà tappa ad Avellino.

Da qui passando per Chiusano, Castelvetere e Montemarano, raggiungerà Lioni, da dove ripartirà e via Sant’Angelo, Guardia dei Lombardi, Bisaccia, Lacedonia arriverà a Candela. Qui ci sarà la staffetta simbolica con i cicloamatori pugliesi, coordinati dal professore Loreto Gesualdo, ordinario di Nefrologia a Bari, che dopo una breve pausa notturna riprenderanno la ciclopedalata da Altamura, ed attraversando Cassano e Bitritto raggiungeranno Bari, tappa finale dell’intero percorso.

Il tutto all’insegna della gioia, dell’amicizia e solidarietà che unite ad un pizzico di sacrificio renderanno memorabili queste 24 ore.