A Cicciano nasce il Premio Futuralandia: il merito come percorso, la formazione come bene pubblico

CICCIANO- Il merito non come traguardo individuale, ma come motore di sviluppo

collettivo. È questa la filosofia del Premio “Futuralandia”, la cui prima edizione sarà presentata ufficialmente giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 10:30, presso la sede del Centro Studi “Forma il tuo Futuro” (via Marisco II Traversa, 5). Promosso dal Centro Studi Forma il tuo Futuro, il Premio gode del patrocinio morale del Comune di Cicciano, dell’Agenzia dell’Area Nolana scpa e dell’Università Parthenope di Napoli, a conferma della volontà di costruire un dialogo concreto tra formazione, istituzioni e territorio.

Futuralandia nasce con un’intenzione chiara: riconoscere il merito non come

risultato isolato, ma come processo. Un percorso che spesso prende forma in

contesti complessi, dove la continuità dell’impegno, la qualità dello studio e la capacità di orientarsi fanno la differenza. Uno sguardo sulle giovani generazioni che evita la retorica celebrativa e restituisce allo studio il suo ruolo di risorsa culturale e civile.Il Premio è rivolto a studenti diplomati con votazione di 100/100 e a laureati magistrali o specialistici con votazione pari o superiore a 106/110.Accanto al riconoscimento al merito accademico, è prevista una sezione speciale dedicata alle tesi di laurea legate al territorio, con l’obiettivo di valorizzare ricerche capaci di leggere, interpretare e restituire senso alla storia, all’ambiente e alle trasformazioni culturali locali. Un passaggio concreto per rafforzare il legame tra formazione e comunità.

Il nome “Futuralandia” racchiude la visione dell’iniziativa: uno spazio simbolico in cui il futuro non è un’astrazione, ma una costruzione quotidiana che passa dallo studio, dalla conoscenza e dalla capacità di immaginare nuove possibilità.Il premio, ideato da Giovanni Rozza Design, raffigura un libro aperto, emblema di un sapere che non si chiude mai e che chiede di essere continuamente attraversato.Alla conferenza stampa interverranno il Dr. Vincenzo Caprio, Amministratore Unico dell’Agenzia dell’Area Nolana scpa, il Prof. Biagio Simonetti, docente di Statistica presso l’Università del Sannio, il Prof. Giuseppe Caccavale, Sindaco di Cicciano, la Prof.ssa Sara Genovese, docente di Italiano del Centro Studi Forma il tuo Futuro, e il Dott. Michele La Cerra, Responsabile del Centro Studi. Durante l’incontro saranno presentati il bando di partecipazione, i criteri di selezione, le finalità culturali e formative del Premio e il percorso che condurrà alla cerimonia di assegnazione.Il Premio Futuralandia si inserisce in una riflessione più ampia sul ruolo della formazione come infrastruttura del futuro e sulla necessità di restituire al merito

una dimensione pubblica, condivisa e generativa.La conferenza stampa rappresenta il primo momento di racconto di un progetto che intende crescere nel tempo, insieme al territorio che lo ha visto nascere