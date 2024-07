Ciao posso mandarti un link? Ecco la nuova truffa che corre sui social

“Ciao posso mandarti un link per votarmi?” seguito da un emoticon con la faccina che saluta. Se avete ricevuto o riceverete un messaggio del genere via social da un vostro amico probabilmente state per finire in mano ad un hacker che punta ad impossessarsi del vostro profilo. Inizia così la nuova truffa online che corre veloce via web. Il messaggio iniziale è questo. Poi segue la spiegazione del concorso al quale si vuole partecipare. “In realtà sto concorrendo per un posto da ambasciatore in un programma fotografico online, puoi votare per me?”. Se alla notifica del link cliccate sopra c’è la possibilità alta che il vostro account sia finito nelle mani sbagliate. Cosa fare? La cosa più semplice sarebbe quella di contattare il proprio amico via social o verificare la sua pagina e avere conferma che il messaggio sia stato inviato effettivamente da lui o lei. In caso contrario bloccare e segnalare. Ormai le insidie via social non mancano e le modalità con cui gli hacker tentano di trarre in inganno gli utenti, spesso approfittando di una distrazione, crescono e si perfezionano sempre di più. Occhi aperti.